Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 27 Eylül Cumartesi günü Kotek Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Demir (35) olay yerinde hayatını kaybederken, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN