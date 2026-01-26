Haberler

Mardin'deki silahlı kavgada gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Mardin'deki silahlı kavgada gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Suud Çeçen (56) hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
