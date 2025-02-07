Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Nusaybin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Resul K. (45), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa