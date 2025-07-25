Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGK 685 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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