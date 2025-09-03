Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde yangın çıktığı bildirildi. Sürücünün durumu itfaiyeye bildirmesiyle yangın kontrol altına alındı, olayda ölü veya yaralı yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 34 AR 6774 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

