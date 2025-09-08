Haberler

Mardin'de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

İddiaya göre, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Güneş Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerce seyir halindeki bir otomobile ateş açıldı. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
