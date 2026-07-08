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Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, Batman'da hayatını kaybetti

Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, Batman'da hayatını kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Efe Saribatur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yediği şeker boğazına kaçan çocuk, Batman'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Düğürk Mahallesi'nde yaşanan olayda 2 yaşındaki Efe Saribatur, evde bulduğu şekeri yemeye çalıştığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan minik çocuk, ailesinin durumu fark etmesi üzerine hızla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi devam eden Efe Saribatur, ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak talihsiz bebek, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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