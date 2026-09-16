Mardin’de saman yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırla çarpışması sonucu devrilen saman yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen tır ile 47 PC 101 plakalı saman balyası yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle saman yüklü kamyonet devrilirken, kasadaki saman balyaları yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı