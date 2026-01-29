Haberler

Mardin'de sağanak yağışta kerpiç evin damı çöktü
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Koçhisar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonucu, anne ve üç çocuğunun yaşadığı kerpiç evin damı çöktü. Çökme sırasında aile başka bir odada bulunarak olası yaralanma ve can kaybından kurtuldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kerpiç bir evin damı çöktü.

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi'nde anne ile üç çocuğunun yaşadığı evin damı yağışın ardından çöktü. Çökme sırasında ailenin evin başka bir odasında bulunması muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Damın çöktüğü bölüm kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

