Mardin'de sağanak yağışta kerpiç evin damı çöktü
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Koçhisar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonucu, anne ve üç çocuğunun yaşadığı kerpiç evin damı çöktü. Çökme sırasında aile başka bir odada bulunarak olası yaralanma ve can kaybından kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi'nde anne ile üç çocuğunun yaşadığı evin damı yağışın ardından çöktü. Çökme sırasında ailenin evin başka bir odasında bulunması muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Damın çöktüğü bölüm kullanılamaz hale geldi. - MARDİN
