Mardin'de Rehine Krizi: Eşini ve Çocuklarını Rehin Alan Şahıs İkna Edildi

Mardin'de Rehine Krizi: Eşini ve Çocuklarını Rehin Alan Şahıs İkna Edildi
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Kızıltepe ilçesinde bir şahıs, eşi ve iki çocuğunu evde rehin aldı. Uzun süren ikna görüşmeleri sonrası şahıs teslim oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi ve iki çocuğunu evde rehin alan şahıs ikna edilerek teslim oldu.

Mezopotamya Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen nedenle yaşadıkları evde eşi ve iki çocuğunu rehin aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, kapıyı açmayarak eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etti.

Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, İlçe Emniyet Müdürü ve olay yerine gelen uzman psikologlar devreye girdi. Uzun süren görüşmelerin ardından şahıs ikna edilerek teslim oldu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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