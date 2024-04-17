Mardin'de petrol arama ekibindeki bir kişi uçurumdan düşerek yaralandı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama ekibindeki bir kişi uçurumdan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kabala köyünde petrol arama ekibinde olan H.B., dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Kazanın 112'ye Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD alanında uzman arama kurtarma ekiplerince kurtarılan H.B., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastane'sine sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.