Mardin'de pet şişe yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde pet şişe yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alakuş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan pet şişe yüklü 26 KN 584 plakalı tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

