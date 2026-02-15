Haberler

Mardin'de park halindeki tırın çekicisi yandı

Güncelleme:
Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir tırın çekicisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çekici kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırın çekicisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki tırın çekicisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çekici kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

