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Mardin'de Park Halindeki Otomobilde Genç Bulundu

Mardin'de Park Halindeki Otomobilde Genç Bulundu
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Kızıltepe ilçesinde bir parkta yarı baygın halde otomobilde bulunan genç, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de bir genç, park halindeki otomobilde yarı baygın halde bulundu.

Olay, Kızıltepe ilçesinde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz halde yatan genci fark etti. Vatandaşların yardımı ile otomobilin camı kırılarak genç dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yarı baygın haldeki genci ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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