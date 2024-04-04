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Mardin'de Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sularında Kızıltepe mevkiinde park halindeki markası ve plakası belirlenemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe İtfaiye Mardin 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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