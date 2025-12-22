Haberler

Mardin'de park halindeki araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Mardin'de park halindeki araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü, park halindeki hafif ticari araca çarparak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat- Mardin yolu üzerinde plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti
title