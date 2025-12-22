Mardin'de park halindeki araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü, park halindeki hafif ticari araca çarparak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Midyat- Mardin yolu üzerinde plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN