Mardin'de Palmiye Ağacı Ateşe Verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TOKİ Büyük Park'ta kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilen palmiye ağacı tamamen yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daha önce de aynı parkta benzer olaylar gerçekleşmişti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde parkta bulunan bir palmiye ağacı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde TOKİ Büyük Park'ta kimliği belirlenemeyen kişiler parkta bulunan büyük bir palmiye ağacını ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler sonucu ağaç tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aynı parkta daha önce de iki palmiye ağacının kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği öğrenildi. - MARDİN

