Mardin'de Otomobilin Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde refüje çarpan otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde 33 TR 956 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan H.Y. (21), Y.E.Y. (20) ve M.A.O. (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN