Mardin'de Otomobilin Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Mardin'de Otomobilin Devrilmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artuklu ilçesinde refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 21, 20 ve 19 yaşındaki üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde refüje çarpan otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde 33 TR 956 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan H.Y. (21), Y.E.Y. (20) ve M.A.O. (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray cephesi şaşkın! Spartak Moskova, Cuesta'dan son anda vazgeçti

Yıldız futbolcudan gelen haber Galatasaray cephesini şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi

Galatasaray, Barış Alper transferinde son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.