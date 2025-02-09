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Mardin'de Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Mardin'de Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
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Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Reyhan Sokak'ta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 CVC 455 plakalı otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan çocuk Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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