Mardin'de otomobil yol kenarına devrildi: 5 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamzabey Mahallesi'nde 38 BF 321 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

