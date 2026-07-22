Haberler

Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 44 EB 592 plakalı otomobil ile traktör çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada S.E. (22), H.E. (14), Z.E. (55) ve A.E. (66) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

Mauro Icardi günah çıkardı: İkinize de çok kırgınım
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli

Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem