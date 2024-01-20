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Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar Karayolu kırsal Hocaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole devrildi. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Mustafa Y. (50), Musa D. (31), Fatma Betül D. (30), Abdulhakim Y. (23) ve Mehmet Nur Y. (20) yaralandı. Kazada yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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