Mardin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu Karakuyu Mahallesi'nde sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, F.Ö. (71), A.Ö. (33), M.Ö. (28), R.Ş. (31) ve ismi öğrenilmeyen 37 yaşındaki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN