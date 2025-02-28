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Mardin'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Mardin'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin kırsal Akbağ Mahallesi'nde 34 LK 8060 plakalı otomobil ile 06 DPT 908 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada A.T. (60), G.T. (66) ve H.Y. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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