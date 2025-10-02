Haberler

Mardin'de otomobil bariyerlere çarptı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan ya da ölen olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Mardin'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Artuklu ilçesi Türkmen Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ACP 321 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
