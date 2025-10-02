Mardin'de otomobil bariyerlere çarptı

Mardin'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Artuklu ilçesi Türkmen Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ACP 321 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN