Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve jandarma helikopterleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçenin Konur ve Meşeli Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangın, Diyarbakır'dan gönderilen 2 jandarma yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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