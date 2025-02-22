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Mardin'de Okulun Çatısında Yangın Çıktı: Öğrenciler Güvenle Tahliye Edildi

Mardin'de Okulun Çatısında Yangın Çıktı: Öğrenciler Güvenle Tahliye Edildi
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında okulda bulunan öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi ve olayda can kaybı yaşanmadı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında okulda bulunan öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir okulun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulda bulunan öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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