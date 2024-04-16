Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi
Mardin'de 68 ekip ve 140 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 68 ekip ve 140 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda; 136 okul çevresi, 17 internet salonu, 24 kahvehane ve kafe, 41 market, büfe ve tekel bayii, 5 şans oyunu bayii, 52 park, bahçe, umuma açık yer ve 29 metruk bina denetlendi. Ayrıca bin 256 şahıs sorgulandı ve 226 servis aracı denetlendi. Denetimlerde 1 sürücüye cezai işlem uygulandı. - MARDİN