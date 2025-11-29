Mardin'de Öğrenciler Siber Güvenlik Konusunda Bilgilendirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine siber güvenlik, sosyal medya güvenliği ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde öğrenciler siberay projesi kapsamında bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri siberay projesi kapsamında bilgilendirildi.
Ekipler, sosyal medya güvenliği, siber güvenlik, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, nitelikli dolandırıcılık ve siber zorbalık konularında öğrencilere bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa