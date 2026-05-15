Ölümlü kazaya karışıp kaçan şoför jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaçan hafriyat kamyonu şoförü, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin-Batman yolu Dargeçit yol ayrımı mevkii 4'üncü kilometresinde motosikletiyle seyir halinde olan Muhittin Arslan'a hafriyat kamyonu çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırma ve saha çalışmaları sonucunda, kazaya karışan hafriyat kamyonunun sürücüsü H.F. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MARDİN

