Mardin'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de bir tırın motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Serhat Omay, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 30 Haziran'da Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, İpekyolu bitişiğindeki yan yolda 16 yaşındaki Serhat Omay'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Omay ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Omay, önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Serhat Omay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesi, ailesine teslim edilerek Kızıltepe'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Akaryakıta ÖTV ayarı! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.