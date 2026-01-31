Haberler

Mardin'de mısır kurutma tesisinde yangın

Güncelleme:
Kızıltepe ilçesindeki mısır kurutma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu ancak can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yayıklı Mahallesinde bulunan bir mısır kurutma tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tesiste maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
