Mardin'de mısır kurutma tesisinde yangın

Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yayıklı Mahallesinde bulunan bir mısır kurutma tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tesiste maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN