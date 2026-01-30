Haberler

Mardin'de babasını patlayıcıyla öldürmek istediği öne sürülen sanığın davası ertelendi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde miras sorunları nedeniyle babasına patlayıcıyla saldırmaya çalıştığı iddia edilen sanık ile ona yardım eden üç kişinin yargılandığı dava 6 Mayıs'a ertelendi. Duruşmada sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki baba Mehmet E. ile tutuklu sanık oğlu Polat E. ve Baran A. katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Abas A. ve Berkant K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sundu. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

İddianamede, babası Mehmet E.'yi öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen tutuklu sanık Polat E. ile ona yardım ettikleri öne sürülen Abas A., Baran A. ve Berkant K. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma sonrası adliye önünde konuşan müşteki baba Mehmet E.'ye, olayın yanlış değerlendirildiğini belirterek, "Benim arabama zarar vermek için bu işe girişmişler. Ama maalesef ölüme teşebbüs diye olayı büyüttüler. Ben bunu kabul etmiyorum. Oğlumun tahliye edilmesini istiyorum, bu cezayı kabul etmiyorum" dedi. - MARDİN

