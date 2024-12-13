Midyat'ta Öğretmenin Minibüs Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetmesi
Mardin'in Midyat ilçesinde, 24 yaşındaki İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Taşpınar ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mardin'in Midyat ilçesinde öğretmenin minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olan 24 yaşındaki Hatice Taşpınar, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edilen Taşpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Genç öğretmenin hayatını kaybettiği kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, öğretmenin yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve minibüsün çarptığı görüldü.
Gözaltına alınan sürücü H.A.'nın (32) emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN