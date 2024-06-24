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Mardin'de meyve bahçesinde çıkan yangın kameralara yansıdı

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Mardin'in Derik ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangının elektrik direğinden kaynaklandığı kameralara anbean yansıdı.

Mardin'in Derik ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangının elektrik direğinden kaynaklandığı kameralara anbean yansıdı.

Alınan bilgilere göre, dün Derik ilçesine bağlı Beşkavak Mahallesi'nde meyve bahçesinde elektrik direğinden düşen ateş sonrası yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saat 16.52'de çıkan yangının, rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbiriyle temasıyla oluşan kısa devreden çıktığı görülüyor. Görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle, elektrik tellerinde meydana gelen kıvılcımın bahçeye sıçramasıyla, bahçede alevlerin yükseldiği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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