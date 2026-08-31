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Mardin'de Maskeli Telefon Hırsızlığı

Mardin'de Maskeli Telefon Hırsızlığı
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde maske takan bir kişi, evinin önünde oturan gencin telefonunu çalıp kaçtı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde maske takan bir kişi, evinin önünde oturan gencin telefonunu çalıp kaçtı.

Olay, Mezopotamya Mahallesi 387. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, telefonuyla ilgilenen gencin yanına yaklaşan maskeli şüpheli, gencin elindeki telefonu alarak hızla uzaklaştı. Olayın saniyeler içinde gerçekleşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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