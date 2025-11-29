Mardin'de Kuyumcular Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 13 Tutuklu

Mardin'de kuyumcu esnafı arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgada gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sopa, bıçak tekme ve yumruklarla saldırması üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan Şirin D. (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) ve Ulaş Delener sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ulaş Delener, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN