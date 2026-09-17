Mardin’de kontrolden çıkan tır boş araziye girdi

Mardin’de kontrolden çıkan tır boş araziye girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye giren yüklü tırda hasar meydana geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye giren yüklü tırda hasar meydana geldi.
Kaza, Kızıltepe'ye bağlı Sürekli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi. Sürücü yara almadan kurtulurken, tırda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı