Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Reklam Panosuna Çarptı: 1 Yaralı

Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Reklam Panosuna Çarptı: 1 Yaralı
Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki reklam panosuna çarparak kazaya neden oldu. Olayda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin reklam panosu direğine direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi'nde meydana geldi. 24 ND 983 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan reklam panosu direğine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
