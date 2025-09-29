Mardin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Reklam Panosuna Çarptı: 1 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin reklam panosu direğine direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi'nde meydana geldi. 24 ND 983 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan reklam panosu direğine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN