Mardin'de kontrolden çıkan kömür yüklü tır devrildi : 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.