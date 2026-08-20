Haberler

Kızıltepe'de kayalıktan düşen şahıs kurtarıldı

Kızıltepe'de kayalıktan düşen şahıs kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda bir kişi dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Alparslan Kuytul soruşturmasında 3.9 milyon TL'lik arama gerçeği ortaya çıktı

Kuytul soruşturmasındaki 3,9 milyon TL’lik görüntülere açıklama
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş