Kızıltepe'de kayalıktan düşen şahıs kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda bir kişi dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı