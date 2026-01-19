Mazıdağı'nda kar yağışı kazaya neden oldu: 6 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı karayolu Duraklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan ve buz tutan yolda seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN