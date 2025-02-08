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Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Derik Yolu Kapandı

Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Derik Yolu Kapandı
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Mardin'in Derik ilçesinde gece başlayan yoğun kar yağışı, Mazıdağı-Derik yolunu ulaşıma kapattı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle Derik yolu ulaşıma kapandı.

Mardin'in Derik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Mazıdağı-Derik yolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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