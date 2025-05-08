Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Mardin'de Kar Maskeli Saldırganlar Ev Kapısını Kırdı

Mardin'de Kar Maskeli Saldırganlar Ev Kapısını Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kar maskesi takan dört kişi bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırarak olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'de yüzleri kar maskesiyle kapalı dört kişi, bir evin kapısını çekiç, balta ve levye kullanarak kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kar maskeli 4 kişi çekiç, balta ve levye ile vurdukları kapıyı kırıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

Evde bulunan aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aileden gelen şikayet doğrultusunda, saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerde zanlıların, kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark ettikleri, bir süre kameraya zarar vermeyi düşündükleri ancak daha sonra doğrudan kapıya vurmaya devam ettikleri ve asansörle karşılaştıkları bir kişiyi asansör dışına çıkmaya zorlayarak uzaklaştırdıkları görüldü. Olayın, saldırganlarla evde yaşayanlar arasında bulunan bir husumetten kaynaklandığı iddia ediliyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.