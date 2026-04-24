Mardin'de kamyon ile tırın çarpıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti

Mardin'de kamyon ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Midyat-Nusaybin yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen kamyon ile tır, kontrolden çıkarak polis noktası yanında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Küçükaslan sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

