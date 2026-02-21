Haberler

Derik'te genç kadını kaçıran 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesinde 22 yaşındaki E.Ö., akrabaları tarafından evinin önünden zorla kaçırıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile şüphelilerden 3'ü yakalanarak birinin tutuklandığı bildirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde 22 yaşındaki kadını evinin önünden zorla araca bindirerek kaçıran 7 şüpheliden 3'ü yakalandı, 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Derik ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde E.Ö. (22), akrabaları olan 7 kişi tarafından evinin önünde zorla araca bindirilerek götürüldü. Ailenin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden U.Ö, çıkarıldığı mahkemece "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
