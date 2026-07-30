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Mardin’de itfaiye aracının çarptığı itfaiye eri hayatını kaybetti

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde itfaiye aracının çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde itfaiye aracının çarptığı itfaiye personeli hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mardin-Şırnak- karayolunda Durakbaşı-Yeniköy Mahallesi mevkiindeki otluk alan yangınına müdahale eden itfaiye aracı, aracın arkasında çalışan itfaiye eri Ömer Kaplan'a (45) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaplan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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