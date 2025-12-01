Haberler

Mardin'de İki Tır Çarpıştı, Yangın Çıktı

Mardin'de İki Tır Çarpıştı, Yangın Çıktı
Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen olayda iki tırın çarpışması sonucu bir tırda yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir tırda yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki tır, dün gece saatlerinde kırsal Girmeli Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırlardan biri alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

