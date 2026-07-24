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Nusaybin'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Nusaybin'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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