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Mardin'de İki Mayının Kontrollü İmha Anları Kamerada

Mardin'de İki Mayının Kontrollü İmha Anları Kamerada
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan iki mayın, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Mardin'de iki mayının imha edilmesi böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin'de iki mayınının bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesinde vatandaşın dikkati sayesinde iki adet mayın bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Patlamalar öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri tarafından art arda iki kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Patlamaların ardından ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı. Kontrollü imha anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa
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